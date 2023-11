A vármegyei főügyészségen ismertették, hogy a férfit a Battonyai Járásbíróság korábbi, 2019. november 11-én jogerőre emelkedett ítéletével önbíráskodás miatt – öt évre felfüggesztve – másfél év börtönbüntetésre ítélték, a próbaidőre pedig elrendelték a pártfogó felügyeletét. A mostani bűncselekményt tehát a férfi a próbaidő tartama alatt követte el.

A férfi április 7-én kábítószernek minősülő speedet és kristályt fogyasztott, illetve szeszes italt is ivott. A férfi a drogok és az alkohol hatása alatt Orosházán, a Győri Vilmos téren, egy parkolóban két kocsiba is többször belerúgott, mindenféle ok nélkül. Az egyik autó tulajdonosa, egy nő az egyik közeli vendéglátóhelyen dolgozott, és látta, hogy a férfi mit csinál, ezért kiment a parkolóba, hogy a férfit felelősségre vonja.

A férfi ekkor nyomdafestéket nem tűrő módon szidalmazni kezdte a nőt, megfenyegette, hogy megveri, majd ezután a kezében lévő mobiltelefonnal és ököllel a nőt – miközben tovább szidta – többször fejen megütötte. Ezt látva két férfi a vádlottat a földre leszorította, és az időközben értesített rendőrök kiérkezéséig visszatartotta. Az intézkedő rendőrök a vádlottat megbilincselték, majd előállították az Orosházi Rendőrkapitányságra.

A járási ügyészség szerint a férfi társadalmi együttélési szabályokkal nyíltan szembe helyezkedő, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban, az utcán tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A vádhatóságnál azt indítványozták, hogy a bíróságon a férfit – akkor is, ha beismeri tettét – ítéljék végrehajtandó fogházbüntetésre, tiltsák el a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezzék őt a nyomozás során felmerült közel 300 ezer forintnyi bűnügyi költség megfizetésére. Mivel a férfi a mostani bűncselekményeket a korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt követte el, kezdeményezték a korábbi felfüggesztett büntetés végrehajtását is.