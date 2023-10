A vádirati tényállás szerint a férfi 2020 végén az interneten ismerkedett meg a nővel, aki az előző kapcsolatából származó két kiskorú gyermekével, egy akkor 3 éves kislánnyal és egy 1,5 éves kisfiúval egy anyaotthonban élt. Röviddel a megismerkedésük után a nő a gyermekeivel Sarkadra, a fiatal férfihoz költözött, aki a szüleivel élt. A férfi önálló jövedelemmel nem rendelkezett, kezdetben a nő gyermekei után kapott családi pótlékból és GYES-ből éltek, de rövid idő múlva a férfi a nőt – annak kiszolgáltatott helyzetét kihasználva – prostitúcióra kényszerítette.

A férfi egyrészt érzelmileg zsarolta a sértettet azzal, hogy ha nem folytat prostitúciós tevékenységet, akkor nem lesz pénz élelemre és a gyermekeket el fogják venni tőle.

Másrészt számtalan alkalommal megverte a nőt, amikor az fel akart hagyni a tevékenység folytatásával, de akkor is megverte, ha szerinte keveset keresett aznap. A nő a férfi fenyegetése miatt 2021 márciusától 2021 októberéig végzett prostitúciós tevékenységet Békéscsabán, külterületi utak mellett, hetente legalább 3 napon, naponta 7-8 órán keresztül úgy, hogy közben várandós volt a férfitől, a közös gyermekük 2021. október végén született meg. A prostitúcióból származó bevételt – ami összesen legalább 2 millió 500 ezer forint volt – a nőnek minden esetben át kellett adnia a férfinak, amit az részben a közös megélhetésükre fordított, abból vásároltak élelmiszert, a fennmaradó összeget pedig a férfi saját magára költötte, többek között kábító hatású anyagokat vásárolt belőle.

A férfi nemcsak a nőt, de annak gyermekeit is rendszeresen bántalmazta: a karjánál fogva megrázta, ellökte, illetőleg több alkalommal minden ok nélkül, vagy azért, mert sírtak, megpofozta őket. Ezen túlmenően a férfi rendszeresen kiabálva beszélt a gyermekekkel, akik annak is szemtanúi voltak, ahogy a férfi az édesanyjukat bántalmazza. A gyermekekben a férfi agresszív magatartása olyan félelmet váltott ki, hogy sok esetben már akkor sírva fakadtak, ha csak meglátták őt.

A fiatal férfi 2021. november végén megjelent a lánytestvére sarkadi lakóházánál, a ház bezárt bejárati ajtaját benyomta, és bement a házba.

A férfi a házból különféle ruhaneműket, hangfalat, pelenkát és PB gázpalackot tulajdonított el közel 60 ezer forint értékben. A főügyészség a férfi beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje és állapítsa meg, hogy abból a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható; tiltsa el a közügyek gyakorlásától; 2,5 millió forint erejéig rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást, illetőleg végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.

A főügyészség indítványa szerint a nyomozás során felmerült közel 700 ezer forintot kitevő bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie. Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik.