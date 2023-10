A vádlott két évre felfüggesztve egy év szabadságvesztést kapott, valamint két esztendőre eltiltották a víz-, gáz- és központifűtés-szerelő foglalkozástól. Emellett a nyomozás során felmerült közel 280 ezer forintnyi bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.

Az akkor víz-, gáz- és központifűtés-szerelőként dolgozó férfi 2017 elején újította fel az idős nő szabadkígyósi házának fűtési rendszerét. Ennek során beépített egy új földgáztüzelésű falikazánt, amelyet rácsatlakoztatott a meglévő fűtési csőrendszerre. Közben a régi vegyestüzelésű kazánt is meghagyta, de a nyitott tágulási tartályt megszüntette, helyette zártat szerelt be. Ám biztonsági szelepet és egyéb szükséges biztonsági szerelvényeket nem épített be.

A vádlott a két rendszert összekötötte, és a kazánok választható üzemeltetéséhez egy elzáró golyóscsapot épített be. A beépített golyóscsap azonban sem nyitott, sem zárt állapotában nem volt alkalmas arra, hogy a fűtési víz felforrása esetén a nyomásnövekedést és a robbanást megakadályozza.