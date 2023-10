A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, a férfi és a felesége 2021 decemberétől kezdődően – azt követően, hogy korábban lányuk négy gyermekével hozzájuk költözött, majd munkavállalás céljából gyermekeit hátrahagyva Budapestre távozott – kevermesi házukban gondozta és nevelte négy unokáját, köztük egy hétéves kislányt is, a későbbi sértettet.

Az anyai nagyapa a gyermekek nevelése során különféle feladatokat határozott meg nekik; játékaik, illetve ruháik elpakolását, lakókörnyezetük rendben tartását. Amennyiben a gyermekek a feladatokat nem, vagy nem az általa elvártak szerint végezték el, a hétéves kislányt büntették meg. A férfi rendszeresen bántalmazta: a fenekére ütött, felpofozta, bottal a hátára és a hasára vert.

Tavaly január 20-án a férfi nadrágszíjjal ütötte meg a gyermekkorú sértett hátát, melynek következtében a kislányon nyolc napon túl gyógyuló sérülés, nagyobb kiterjedésű vérömleny keletkezett.

A férfi a magatartásával a nevelési feladataiból eredő kötelezettségét súlyosan megszegve a gyermek értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. A nyomozás során felmerült, 300 ezer forintot meghaladó bűnügyi költséget is a férfinak kell majd megfizetnie az indítvány szerint.