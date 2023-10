Mint írták, a közúti balesetek megelőzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy a közlekedők betartsák a szabályokat, a szabálytalanság ugyanis nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A rendőrség éppen ezért arra törekszik, hogy az előírásokat megszegőket kiszűrje a forgalomból.

Az ellenőrzések tervezésekor a rendőrség figyelembe veszi a lakosság jelzéseit. A nyári hónapokban jellemzően az esti órákban érkeznek bejelentések gyorsabban, hangosabban közlekedő járművekről, így az elmúlt hetekben rendszeresen szerveztek közlekedésrendészeti akciókat.

Főként Békéscsabán, Gyulán és Orosházán jelentek meg az utakon olyanok, akik esténként kihasználták, hogy csökkent a forgalom, és bizonyos szakaszokon a megengedettnél gyorsabban hajtottak.

Békéscsabán, a Bartók Béla úton például többször előfordult ez, így a rendőrség javaslatot tett arra, hogy a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében este és éjszaka ne sárga villogó üzemmódban működjenek a lámpák, hanem ahogyan nappal is, úgy éjszaka is szabályozzák a járművek haladását. A tesztüzem után ez szeptember 1-jétől meg is valósult, és a rendőrök rendszeresen ellenőrzik is, hogy senki ne hajtson át a piroson, tartsa be a megengedett sebességet akkor is, amikor nincs nagy forgalom.

Az elmúlt hónapokban sebességtúllépés, valamint a jármű műszaki hiányossága miatt is több alkalommal intézkedtek a rendőrök, volt olyan átalakított jármű, amelyhez nem volt műbizonylat. Emellett egyéb szabálysértéseken is értek tetten közlekedőket. Így például egykerekező motorost is állítottak le, de volt, aki nem kapcsolta be a biztonsági övét, illetve nem adott elsőbbséget.

A rendőrök kérik az autósokat, motorosokat, hogy csak a műszaki előírásoknak megfelelő járművel induljanak útnak, illetve a saját és más közlekedők biztonsága érdekében tartsák be a szabályokat, ne lépjék túl a sebességhatárokat.