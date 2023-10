Kiraboltak hétfőn egy idős asszonyt Orosházán, aki később elhunyt – számolt be hírportálunk a szomorú esetről, a történeket vizsgálja a rendőrség. Az orosháziak számára hamar nyilvánvalóvá vált, ki volt az idős hölgy. Akik ismerték, tisztelték, szerették őt, napok óta részvétnyilvánításaikkal biztosítják együttérzésükről a hozzátartozókat.

A gyertyagyújtáson a nyugdíjas tanító egykori diákjai, ismerősei és azok az ismeretlenek is megjelentek, akik osztoznak a család gyászában.

Hírportálunk érdeklődésére olyanok meséltek Zsuzsika néniről, akik egykoron tanítványai voltak. A történtek megviselték őket is, emlékeik felidézésével azonban arra a sok szépre világítottak rá, amit ők kaptak a tanítójuktól.

Egykori iskolája előtt égtek a mécsesek /Fotó: Für Henrik/

– Családunkból többeket tanított, halk szava, következetes pedagógusi munkássága példás volt. Nagyon szerettük – mesélte egy volt diákja. Azt is megtudtuk, Zsuzsika néni alsós osztályait vinni tovább a felső tagozaton, hálás feladat volt, mert csodálatos, fegyelmezett osztályközösségeket alakított ki. Arra is emlékeztek többen, hogy az alsós szertár felelőse is volt dr. Csizmadia Sándorné. Azt otthonosan berendezte, kollégáival ott sokat nevettek, mert nem csak a tanítványait, de a tantestület tagjait is nagyon szerette.

– Olyan halkan tartotta az óráit, fülelnünk kellett, hogy meghalljuk szavait. Ettől mi is csendes kis osztály lettünk – nosztalgiázott egy másik volt diákja a keddi megemlékezésen.

Dr. Csizmadia Sándorné tehetséggondozó, felzárkóztató mukáját, pedagógiai tudatosságát Gyermekekért emlékéremmel is elismerték.

A kedd esti gyertyagyújtás résztvevőinek egyhangú véleménye volt: ennek a szomorú esetnek nem lett volna szabad megtörténnie.