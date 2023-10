A napokban a bűnmegelőzési tanácsadó irodában rendezték meg a Házhoz megyünk, fókuszban a biztonság című családi vetélkedőt, amelyen békéscsabai, szarvasi és gyulai csapatok mérték össze tudásukat. Az egyes feladatok kapcsán számos bűncselekményről szó esett, a résztvevők és a bűnmegelőzési szakemberek beszéltek az internetes csalásokról, a bankkártyák használatáról, a kerékpárlopások megelőzésének lehetőségeiről, illetve a parkoló autók utasterében hagyott dolgokról. A bűnmegelőzési activity és a vagyonvédelmi teszt a családok minden tagját megmozgatták. A vetélkedőt a gyulai Szabó család háromgenerációs csapata nyerte, a nagypapa és az édesapa nagyon büszkék voltak a remekül helytálló Jankára – írták a rendőrség honlapján.

Aztán a békéscsabai Munkácsy Emlékház népesült be gyermekekkel. A rendőrség Állati pályáZOO címmel hirdetett alkotói pályázatot, amelyre általános és középiskolások egyaránt nevezhettek, a kisebbek rajzokkal, festményekkel, míg nagyobbak akár fotókkal is. A kezdeményezéssel a rendőrség a felelős állattartásra igyekezett felhívni a figyelmet. A felhívásra 13 oktatási intézményből közel 100 rajz érkezett, és a pályamunkák – mondhatni – állati jól sikerültek, erről az emlékházba látogatók meg is győződhetnek. Az intézmény kistermében berendezett kiállítás október 12-éig tekinthető meg.