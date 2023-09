A nő volt férje a házasságukat megelőzően a sértett nő élettársa volt, van egy közös nagykorú gyermekük is. A nő és férje a tavalyi év elején külön költöztek, majd a férfi 2022 októberét megelőzően újra felvette volt élettársával a kapcsolatot, ami miatt a nő féltékenységből háborgatni kezdte férje új párját. Az Orosházi Járásbíróság tavaly november 10-én kelt végzésével folytatólagosan elkövetett garázdaság szabálysértés miatt 30 ezer forint pénzbírsággal sújtotta a nőt, mivel október 2-és 3-án közterületen, a sértett házánál kiabált, őt szidalmazta.

Ez azonban nem bírt kellő visszatartó erővel, és a nő folytatta zaklató, vetélytársa életébe önkényes beleavatkozó magatartását. Így az október 4-e és február 1-e közötti időszakban, heti rendszerességgel, amikor a nő meglátta a sértettet Tótkomlóson, az utcán, neki sértő, becsmérlő kifejezéseket kiabált; egy alkalommal azzal is megfenyegette, hogy hasba fogja szúrni. A kiabálások miatt a sértett nő igyekezett más-más útvonalon közlekedni, hogy a találkozást elkerülje. Ebben az időszakban a nő több esetben megjelent a sértett lakóházánál, a sértett kutyáját hergelte, illetve kavicsokat dobált be a lakóház udvarára. Olyan is előfordult idén január 27-én, hogy a nő Tótkomlóson, a Fő út és Botond utcák kereszteződésénél egy tojással dobta meg a sértett által vezetett, szabályosan közlekedő személygépkocsi bal oldali első ablakát. A sértett ijedtségében nyomban az Orosházi Rendőrkapitányság Tótkomlósi Rendőrőrsére ment bejelenteni a történteket.