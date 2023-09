Tettre kész, érdeklődő, hivatásukat szerető kollégákkal népesült be a minap a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság doboz-szanazugi oktatóközpontja: bűnügyi technikusok gyűltek össze egy szakmai versenyre. Az eljárásokban kiemelt jelentőségű a munkájuk, a helyszíneken ők rögzítik a nyomokat, gyűjtik a bizonyítékokat, így folyamatosan szinten kell tartaniuk, illetve bővíteniük az ismereteiket. Tisztában kell lenniük számos fizikai, kémiai, matematikai, biológiai törvényszerűséggel, az anyagok tulajdonságaival, a különböző módszerek, eszközök adta lehetőségekkel.

– Ezúttal zömmel a kevesebb tapasztalattal rendelkező, rövidebb ideje a szakterületen szolgáló technikusokat hívtunk meg a kapitányságainkról – ismertette a szervezés egyik fontos részletét Kaczkó Éva százados, a bűnügyi technikai osztály megbízott vezetője. – Valódi kihívást jelentő, komoly fejtörést okozó feladatokat találtunk ki azért, hogy mindenképpen sikerélménye legyen a versenyzőknek. Ha megoldották, azért, ha pedig valami miatt nem, akkor azért, hogy úgy térjenek haza: a szaktekintélynek számító zsűritagoktól megtudták, mi a titka egy-egy helyzetnek, hogyan kell az addig nehéznek hitt feladatot megoldani. Szerettem volna, ha a hét állomás után a kollégáim azt gondolják: ha ez megy, akkor minden sikerül. Be is jött a számításom, láttam a versenyzőkön, hogy szakmai önérzetükben erősödtek, jobban hisznek, bíznak magukban.

Ahogyan hitt és bízott csapatában Wéber Károly rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos is, aki január 30-áig, haláláig vezette az osztályt. Több mint harminc éve, 1991-ben került az egységhez, 1999-ben lett a vezetője. Víg kedélyű ember volt, aki szerette, védelmezte kollégáit, és rajongott a hivatásáért. Miként a versenyre érkező zsűritagok, maga is szaktekintélynek számított.

Váratlanul, tragikus hirtelenséggel ment el, hiszen január elején még Dunakeszin járt, bűnügyi technikusokat vizsgáztatott, ahogyan előtte is oly sokszor, 17 éven át. A megyei rendőröket, de szerte az országban a pályatársait is lesújtotta a hír, hogy már nem találkoznak többé a helyszíneken, eseményeken, nem állhatnak meg a folyosókon egy rövid, de annál tartalmasabb beszélgetésre vele.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel őrzik, dr. Kis Péter rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes irodájában is – bár csupán fényképről, de – az ő mosolya ad erőt a betérőknek a mindennapok kihívásaihoz. Közvetlen munkatársai pedig ma is, amikor a megbízott osztályvezetőnél ülnek össze, úgy hívják oda egymást, hogy „Gyertek Karcsi irodájába!”, majd Karcsi páncélszekrényéből veszik elő a szükséges iratot, dolgot, és az is gyakran elhangzik: „Tudod, az Karcsi fényképezőgépe!” Wéber alezredes szenvedélyes futballdrukker volt, távoli stadionokba is elutazott, hogy a kedvenc csapatának szurkoljon.

– A versenyen is valamennyien arra gondoltunk, hogy velünk van, csak most már a magasból figyeli a küzdőteret – mondta meghatottan utódja, Kaczkó Éva. Hozzátette: a technikusoknak szükségük is volt a megerősítésre, hiszen megrendezett önakasztás, lövöldözés helyszínén kellett fogas kérdésekre választ keresniük, lejtőn lábbelinyomot rögzíteniük, valamint egy bonyolult fényképkészítési feladatot is megoldaniuk sötétben. Emellett szóban feleltek az előző napi képzésen elhangzott anyagból, illetve rabosítottak is.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi technikai főosztályának vezetője, Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes, valamint Árvai László, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi fegyverszakértője, illetve Nógrád, Győr-Moson Sopron, Vas és Zala vármegye bűnügyi technikai osztályvezetői figyelték és értékelték a teljesítményüket, továbbá adtak sok hasznos tanácsot a mindennapi munkához és az éles helyzetekre a megmérettetésen részt vevő kollégáiknak.

A megyei bűnügyi technikusok ötödik, immáron Wéber Károlyról elnevezett versenyét a Gyulai Rendőrkapitányság nyerte. Második helyen az Orosházi, a harmadikon pedig a Szeghalmi Rendőrkapitányság párosa végzett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Wéber Attila, Wéber Károly alezredes egyik fia és Wéber Gábor alezredes, a néhai osztályvezető testvére is, akiknek a szervezők és a résztvevők igyekeztek megmutatni, milyen nagy tisztelettel, szeretettel ápolják az alezredes emlékét. A díjakat átadó Vörös Ferenc ezredes, vármegyei rendőrfőkapitány és bűnügyi helyettese, dr. Kis Péter ezredes is megerősítette őket abban, hogy a tragikus hirtelenséggel elhunyt Wéber Károly a technikusok közösségének meghatározó alakja volt, munkásságát megbecsülés övezi.