A vádlott nagyjából egy éve, tavaly október 31-én a méhkeréki közúti határátkelőhelyen egy autó utasaként jelentkezett kilépésre, Románia felé hagyta volna el Magyarország területét. Azért, hogy igazolja személyazonosságát és azt, hogy jogszerűen tartózkodik az Európai Unióban, átadott a határrendésznek egy más nevére kiállított és hamis olasz utazási okmányt, valamint egy szintén más nevére kiállított és ugyancsak hamis olasz tartózkodási engedélyt.

A férfi tudta a dokumentumokról, hogy hamisak. Mindkét okmány gyenge minőségű másolat volt, és ezt egy laikus is felismerhette. Az utazási okmány oldalszámozása például nem volt folyamatos, a fedelén szereplő szám nem egyezett a benne feltüntetett számmal, illetve a füzetet alkotó lapokat kézzel, egyedileg vágták méretre, így a lapok szélei hullámosak, egyenetlenek voltak, a méretük is változó volt. Hasonló jellegű volt a tartózkodási engedély is.