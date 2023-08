Varga Zoltán alezredes az augusztusban, 35 év hivatásos szolgálat után, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonuló Czecher Péter rendőrkapitányt váltotta a poszton. A helyi kapitányságot belülről jól ismeri, Orosházán lelkiismeretes és szakmailag felkészült rendőrként jegyzik. Noha az alezredes megbízott kapitányként vezeti a következő hónapokban az orosházi rendőröket, Dávid Zoltán polgármester már szót váltott vele mindazon lépésekről, melyektől az orosházi közbiztonság erősödését remélik.

A közelmúltban elindult, közterület-felügyelőkkel közös járőrszolgálat hatékonynak bizonyul, erősíti a lakosság szubjektív biztonságérzetét is mindamellett, hogy a szabálysértők ellen is hatékonyan fellépnek. A városvezető hangsúlyozta, örömmel fogadja a rendőri jelenlétet az utcákon, és ahogyan eddig is, úgy a jövőben is kiemelten törekszik az erős, eredményes együttműködésre a rendőrséggel.