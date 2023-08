Mi áll a szombati nagyobb rengések hátterében?

A hazánkban kipattanó földrengések hajtóereje az a tény, hogy az Adriai-kőzetlemez északi irányban mozog, közben az óramutató járásával ellentétesen forog is – írták a szeizmológiai obszervatórium oldalán. Ennek következtében a Kárpáti-öblözetben található két nagyobb szerkezeti egységet, az Alcapát és a Tisza-Dácia egységeket folyamatosan a stabil Európai platformnak préseli és azokban feszültséget halmoz fel. Szerencsére ezek a feszültségek a legtöbb esetben a Pannon-medence szegélyén található lemezhatárok és a hegységkeret mentén pattannak ki és csak ritkábban pattannak ki a medence központibb, vékonyabb és melegebb kőzetlemezeiben.

A mostani két rengés közelében már voltak kisebb rengések, és egy KÉK-NyDNyi-i irányú törésvonal közelében pattantak ki. Ez a szerkezeti irány párhuzamos az Alcapa és Tiszta-Dacia egységet elválasztó Közép-Magyarországi szerkezeti zónával, és a Tisza egység takarós szerkezeteivel is. Ha egy pillantást vetünk arra a térképre, ami hazánk jelenleg is aktív tektonikai elemeit foglalja össze, akkor a földrengések egy jelenleg is aktívnak tűnő töréses szerkezet közelében pattantak ki. Ezen deformációs zónák mentén jellemzősen balos oldalelmozdulás zajlik. Ezek a tektonikai zónák jelenleg is jelentős szerepet játszanak az Adriai-lemez és a stabil Európai platform között „harapófogóba” került kőzetlemezek deformációjában és a feszültségek kioldódásában.