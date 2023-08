A kiállítással megpróbáltak emléket állítani azoknak a tűzoltóknak, akik az elmúlt több mint száz év alatt védték és mentették Csorvás értékeit. Az anyagot úgy állította össze, hogy egy-egy hosszabb időt eltöltő parancsnokot állított fókuszba.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1903-as megalakulása előtt már léteztek tűzvédelmi szervezetek Csorváson, Önkéntes Tűzoltó Testület, Köteles Tűzoltóság és Tűzrendőrség néven. Utóbbi kettős feladatot ellátó szervezet volt, hiszen a tűzoltás mellett vigyázott a rendre is. Ezt a korszakot Popovics Kornél és Gremsperger József elnök, akkori jegyző neve fémjelezte. Volt egy nagy időszak az 1920-as években, amikor Vida Károly került Csorvásra parancsnoknak.

– Vida katonás fegyelmet tartott, új felszereléseket is hozott – mondta Dohányos András, aki a későbbiekben maga is aktív szerepet töltött be az egyesület életében. – Vida Károlyt Rück Mihály követte, aki nehéz időszakban, a háború után, a Rákosi korszakban tevékenykedett, de eleget tett a kötelezettségének. Az önkéntesek mellett hivatásos tűzoltók is működtek Csorváson, akik a tűzőrségi őrszobában teljesítettek szolgálatot. Következett Nagy Gábor, aki több mint huszonöt évig töltötte be a parancsnoki tisztséget, az ő idejében modernizálták az egyesület felszerelését. Több mint két évtizedet dolgozott parancsokként Juhász Kálmán, aki a rendszerváltás idején vállalta el a feladatot.

Betekinthetnek a múltba a kiállítás látogatói /Fotó: Gajdács Pál/

A csorvási önkéntes tűzoltós egyesület tagjainak nemcsak a tűzzel, hanem 2011-ben a belvízzel is meg kellett birkózniuk.

– Sokan nem tudják elképzelni, hogy milyen helyzet volt ez, három hónapig felváltva éjjel-nappal szivattyúztuk a vizet – emlékezett Dohányos András.

Oláh Zsolt 2014 óta tölti be az ÖTE elnöki tisztségét.

– Nagyon örültünk, hogy megszervezték ezt a kiállítást. A csorvási lakosok a fényképek, dokumentumok alapján még jobb képet kaphatnak az egyesület eddigi működéséből – mondta. – A mai taglétszámunk harminc, a vonulós létszámunk tíz fő. Az egyesület jó hatékonysággal dolgozik, egy évben átlagosan húsz-harminc vonulásunk van, amiben tűzesetek és egyéb más tevékenységek is benne vannak.