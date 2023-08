Öt hatóság körözte azt a nőt, akit szerdán fogtak el a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei Orosházán.

A 42 éves nő már hosszabb ideje nem az orosházi bejelentett lakcímén lakik, és az ellene indult különböző eljárásokban nem működött együtt a rendőrséggel, bírósággal. A Győri Járásbíróság kábítószer-birtoklás vétsége miatt adott ki ellene elfogatóparancsot, a Győri és a Gyulai Törvényszéken pedig összesen háromszor ítélték el lopásért, de az elzárást és a közérdekű munkát, amit kiszabtak rá, nem töltötte le, nem végezte el.

A Győri Törvényszéken kábítószer-kereskedelem bűntett miatt is zajlik ellene egy eljárás, illetve lopás miatt is bíróság elé kellene még állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson, ezért a Győri Rendőrkapitányság is körözte. Az Orosházi Rendőrkapitányság pedig azért kereste, mert pénzbírságot nem fizetett be. A rendőrök akkor csaptak le rá, amikor a Dunántúlról rokonlátogatóba érkezett Orosházára. A 42 éves nőt Gyulára, a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.