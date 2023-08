A méhkeréki közúti határátkelőhelyen pénteken reggel egy személygépkocsival belépésre jelentkező román állampolgárnál jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A férfi nem folytathatta az útját, a Sarkadi Rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult ellene és bevonták a vezetői engedélyét. Ugyanezen a napon késő este Medgyesegyházán egy nőnél lett pozitív a légalkoholmérés eredménye. Ő is személyautót vezetett, tőle is elvették a jogosítványát. A harmadik ittas járművezetés gyanúja miatt történt intézkedés vasárnap reggel történt. Békés külterületén egy személyautóval közlekedő férfinél mutatott alkoholos befolyásoltságot a szonda. A rendőrök az ő vezetői engedélyét is bevonták, és büntetőfeljelentést tettek ellene.