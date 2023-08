Személyautót vezetett, amikor megállították és a helyszíni alkoholmérés eredménye pozitív értéket mutatott. A férfinak soha nem volt vezetői engedélye, ennek ellenére nem csak most, hanem egy héttel korábban is engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek vele szemben a rendőrök, és akkor is ittasan vezetett. A Békési Rendőrkapitányság a két ügyet együttesen kezeli és az eljáró bíróval egyeztetve folytatja le az eljárást.