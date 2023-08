A Mokry utca és a Körösi utca kereszteződésében 10 óra 15 perckor ellenőriztek egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfit. A helyszíni alkoholszondás ellenőrzés pozitív értéket mutatott, az ittasság gyanúját pedig a további mérések is megerősítették. Emellett a férfi úgy közlekedett, hogy nem volt vezetői engedélye. Alkoholfogyasztást jelezett a szonda annál a férfinál is, akivel szemben 20 óra körül intézkedtek a rendőrök. Békéscsabán, az Ilyés Gyulában személyautót vezetett, amikor megállították és ellenőrizték. Mivel a további mérések is megerősítették, hogy ittasan közlekedett a rendőrök büntetőfeljelentést tettek ellene.