Törölgetés, porszívózás, felmosás, szemetesek ürítése, ablakpucolás. Aki otthon csinálja, tudja, mennyi energiát követel, hogy rendben tartsuk lakásunkat, házunkat. Mint a legtöbb munkahelyen, a rendőrségen is vannak, akik nemcsak a saját otthonukban tartanak rendet, hanem irodákban, közös használatú helyiségekben is. Békésiné Nyéki Julianna, vagy ahogy kollégái szólítják, Julika a főkapitányság munkavállalója. Immár 21 éve kel korábban azért, hogy mire a nap indul, a feladatai nagy részét már elvégezze. Úgy tartja: nem zavarhatja a helyiségek használóit, észrevétlenül kell mindenütt ott lennie. Egész eddigi élete során ilyen szorgalommal, alázattal dolgozott. Volt gyári munkás, a harisnyakötőben sem állt meg a keze egy pillanatra sem, gyors és pontos volt, az új kollégák betanítását is rendre rá bízták.

Miután megházasodott, ikreik születtek, egy fiú és egy lány, és építkezésbe kezdtek. A három műszak így már megoldhatatlan lett volna, ezért boltvezetői végzettségével helyezkedett el. Nem sokkal lett könnyebb az életük, hiszen kora reggeltől késő estig dolgozott, de férjével mindent megoldottak. Amikor a rendőrségen adódott lehetőség, a korai kezdés maradt, de legalább a délután egy része és az esték szabaddá váltak, és ez jót tett a családi életüknek.

– Nem terveztem hosszú távra, csak néhány évre. Azért, hogy tovább tudjak lépni, leérettségiztem, és logisztikai ügyintéző végzettséget szereztem. Aztán valahogy mégis maradtam. Talán nehéz elképzelni, de sok szépsége van a mi munkánknak. Büszke vagyok arra, hogy közrendvédelmi és bűnügyi területen dolgozó rendőrök között is dolgoztam.

– Szinte minden szinten kaptam feladatokat. Nagyon kedves emlékek kötnek a második emelethez, ahol a bűnügyi igazgatóság mindennapi életét igyekeztem a magam módján segíteni. Ott töltöttem a legtöbb időt, éreztem, hogy bíznak bennem, szeretnek, hálásak nekem. Azon a szinten van a nagyterem is, amit gyakran készítettem elő rendezvényekre. Ügyeltem arra, hogy tisztaság illata lengje be a termet, a terítők tökéletesre legyenek vasalva. Boldoggá tett, amikor a rendezvényeken részt vevők, vezetők megjegyezték, hogy az előkészítés méltó volt az alkalomhoz. De szerettem a negyediken, a gazdasági igazgatóság informatikai osztályán is dolgozni, és kitüntetésnek érzem, hogy most a harmadikon többek között a főkapitányság vezetőjének és rendészeti, valamint bűnügyi helyettesének az irodáját is rám bízták.

Két évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként Vörös Ferenc ezredes, a Békés vármegyei rendőrfőkapitány az idei rendőrnapon „az év munkatársa” címmel tüntette ki.

Váratlanul, meglepetésként érte a hír, hogy ünnepeltként vehet részt az állománygyűlésen. A Szent György-nap eddig is nagybetűkkel szerepelt a naptárában, munkarendjében, csak más értelemben. Szereti ugyanis azzal megtisztelni a rendőröket, hogy ünnepnapjuk környékére nagytakarítást időzít, ablakot tisztít, függönyt mos. Ahogy mondja: ő ezzel járul hozzá az ünnep méltóságához.

A dolgos hétköznapokhoz a család adja számára az erőt.

– Az ikreim már felnőttek, nagyon büszkék vagyunk rájuk és három unokánkra. A fiunknak szintén ikrei születtek, a kislányok három és fél évesek, a lányunk pedig Annával ajándékozott meg bennünket, aki most ötéves. Büszke vagyok a férjemre is, aki elismert szakember, villanyszerelő, 45 éve van a pályán. Együtt biztos hátteret adunk a gyermekeinknek. Kertes házban élünk a Békéscsabától 10 kilométerre lévő Dobozon. Mindig van mit csinálni, a virágoskertem is törődést igényel. Korábban 15 évig énekeltem a helyi népdalkörben, de erre sajnos már nincs időm, ahogyan a horgolásra is egyre kevesebb. Talán, ha nyugdíjba megyek. Igaz, vegyes érzelmekkel gondolok erre, hiszen több időm lesz a családra, a pihenésre, ami nagy öröm. De biztosan hiányzik majd az a légkör, amely itt, a rendőrségen most körülvesz.