A Békéscsabai Rendőrkapitányság 04010/745/2023. bü. számon büntetőeljárást folytat, mert Békéscsabán, a Szabó Dezső utcából még július 26-án 13 óra 50 perc és 15 óra 15 perc között egy férfi ellopott egy lezárt kerékpárt.

A rendőrség kéri, hogy aki a kép alapján felismeri, felismerni véli őt jelentkezzen a rendőrkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36/66/523-700).

Emellett a két ingyenes, a nap 24 órájában hívható számon, a 112-es segélyhívón és a „Telefontanú” +36/80/555-111-es telefonszámán is lehet bejelentést tenni, az utóbbi elérhetőségen akár név nélkül is. A rendőrség előre is köszöni az ügy felderítéséhez nyújtott segítséget!