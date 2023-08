A két férfi június 9-én, a délutáni órákban elmentek egy mezőgyáni ismerősükhöz, azzal a szándékkal, hogy élelmiszert szerezzenek a sértettől. A ház udvarán az ittas állapotban lévő 44 éves férfi rögtön agresszíven a sértettre támadt, szidalmazni kezdte, majd miután a sértett nem akart élelmiszert adni, legalább két alkalommal ököllel megütötte az arcát, melynek következtében a sértett a földre esett. Miután a sértett felállt, mindkét férfi felváltva a ház felé lökdöste őt, majd a ház folyosóján a 44 éves férfi ököllel ismét megütötte a sértettet, melynek hatására a sértett a lépcsőre esett. A sértett mindeközben folyamatosan kérte a támadóit, hogy ne bántsák tovább. A lakásban a két férfi egy szatyorba bepakoltak 2 kiló lisztet, 1 kiló cukrot, 2 csomag száraztésztát, 2 flakon mézet, 10 burgonyát és 3 fej hagymát, a hálószobából 2 paplan huzatot, 1 kispárna huzatot és 1 asztalterítőt is elvettek, majd a sértett fűnyíróját is magukhoz véve távoztak a helyszínről. Ezt követően egyikőjük a sértettet azzal is megfenyegette, hogy ha értesíti a rendőrséget, akkor visszajön és megöli.

A férfi esetében a letartóztatás több különös oka is fennállt: a szökés, elrejtőzés veszélye, a bizonyítás manipulálásának lehetősége, valamint a bűnismétlés veszélye. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.