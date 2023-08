A szerda esti vihar elsősorban Békéscsabán és Lőkösházán okozott károkat Békésben.

– Sokféle vihart átéltem már, de ilyet még soha – ecsetelte csütörtökön a károk felmérése és a helyreállítás közben Néveri László tógazda. – Szerdán délután fél hatig gyönyörűen sütött a nap, horgásztak a vendégek, társaságok főztek. Aztán hirtelen erős szél kerekedett, akkor már be kellett menekülni fedett helyre, mert látszott, hogy ez félig sem tréfa. Orkánszerűre erősödött a vihar, ömlött az eső, és jég is hullott.

Néveri László elmondta, szerencsére személyi sérülés nem történt, mindenkit biztonságos, fedett helyen tudtak elhelyezni. Sőt, a vihar elmúltával még voltak, akik horgásztak is, valamint befejezték a főzéseket, vacsoráztak a vendégek. Ugyanakkor rengeteg a tennivaló, hogy mindent rendbe hozzanak.