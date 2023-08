Egyre több elkövetőt fogtak el, majd hallgattak ki gyanúsítottént, míg végül a bűnszervezet fejét, vagyis Mozore Hoshinkot is azonosították. Elfogni egyelőre azonban nem sikerült, jelenleg is szökésben van. Ellene európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van.