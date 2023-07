A rendőrnő a kisgyermekes anyukáknak igyekezett segítséget nyújtani abban, hogy személyautóban hogyan kell biztonságosan szállítani a kicsiket.

A dobozi védőnők évek óta szerveznek baba-mama klubot, ahol a kisgyermekes anyukák beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek egymással, miközben a kicsik új játékokkal vagy egymással ismerkedhetnek. Gyakran előfordul, hogy ezekre a találkozókra vendégeket, előadókat hívnak, akik hasznos tanácsokat adhatnak az anyukáknak. A baba-mama klub legutóbbi vendége Kónya Orsolya rendőr őrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója volt, aki a biztonsági gyermekülésekről és a biztonsági öv fontosságáról beszélt a jelenlévőknek. Elmondta, a KRESZ pontosan meghatározza, hogy 3 évnél fiatalabb gyermek csak olyan személyautóban szállítható, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer használatát. Ebből következik, hogy egy biztonsági övvel nem rendelkező, veterán autóban nem szállítható 3 évnél fiatalabb kisgyerek. A kor mellett a másik kitétel a magasság. Szükséges a gyermekülés akkor is, ha a kicsi ugyan betöltötte a harmadik életévét, de a magassága még nem éri el a 135 centimétert. Elhagyható a gyermekülés vagy az ülésmagasító a 3 évnél idősebb és 135 cm-nél magasabb gyerekek esetében, de ebben az esetben is csak a hátsó ülésen és bekapcsolt biztonsági övvel szállíthatjuk őket. Az első ülésre akkor ülhetnek át a gyerekek, ha elérték a 150 cm-es magasságot. A rendőrnő hangsúlyozta, hogy a testmagasság azért fontos, mert az autók passzív biztonsági rendszerei az adott magasságok alatt nem hatékonyak, sőt, sérülést is okozhatnak. A túl alacsony ember kicsúszhat például a biztonsági öv alól, illetve ha az öv felső szára nem a vállnál, hanem a nyaknál fut, az szintén veszélyes. Emellett a légzsákok is csak a megfelelő magasságban hatékonyak, az alacsony utast nem védik megfelelően.

Kónya Orsolya rendőr őrmester ezenfelül felhívta a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára. Elmondta, hogy Magyarországon az övhasználati hajlandóság az elmúlt években nem javult, és jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban tapasztalható állapotoktól. A 2021-es statisztikai adatok azt is kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10 százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során. Hasonlóan elgondolkodtatóak a Békés vármegyei tapasztalatok is, hiszen 2022-ben 15-en vesztették életüket olyan járműben, amelyben biztonsági övet kellett volna használniuk, de közülük 10-en nem voltak bekötve. A Magyar Rendőrség Csat(t)lakozz! címmel országos kampányt indított, amelyben felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára.