Az összesen belül a közterületen elkövetett esetek száma ugyancsak csökkent, 57-ről 46-ra. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén: noha ezen belül visszaesett a lopások, a garázdaságok, a testi sértések, a rongálások száma, némileg emelkedett a rablásoké és a kifosztásoké. A Sarkadi Rendőrkapitányság nyomozási eredményessége az elmúlt egy évben is javult, 86,7-ről 93,5 százalékra. Az illetékességi területén a tulajdon elleni szabálysértések miatt indult eljárások száma is csökkent 2021-ről 2022-re, 97-ről 70-re.

Ami a közlekedés biztonságát illeti: Sarkadon tavaly 15, két éve pedig 12 könnyű sérüléssel végződő személysérüléses baleset történt. A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén pedig 2022-ben 21 személysérüléses balesetnél helyszíneltek a rendőrök, míg 2021-ben 13-nál. Vizsgálták a balesetek okait is: nyolc gyorshajtás miatt történt; hét azért, mert elmaradt a kötelező elsőbbségadás; három pedig kanyarodási hibára vezethető vissza. A balesetek többségét, 71,4 százalékát személygépkocsi-vezetők okozták.

Hosszú évek óta kiválóan teljesít a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Sarkadi Rendőrkapitányság is – emelte ki dr. Mokán István polgármester. Hangsúlyozta azt is: remek az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között, és nincsenek kirívó bűncselekmények, esetek a városban. Most azt kérték a képviselő-testület ülésén a rendőröktől, hogy figyeljenek a gyorshajtókra, hiszen előfordulnak száguldozók a főutakon és a mellékutcákban is.

Az önkormányzat is rengeteget tett a közbiztonság és a közlekedésbiztonság javítása érdekében – mondta a városvezető. Példaként hozta fel, hogy térfigyelő kamerákat telepítettek; hogy utakat építenek és újítanak fel, hogy körforgalmat alakítottak ki a korábban balesetveszélyes Gyulai és Anti úti kereszteződésben, hogy zebrákat létesítettek.