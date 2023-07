A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, hogy a fiatal férfi, aki a cselekmény elkövetésekor 17. életévét töltötte be, így fiatalkorúnak minősül, vezetői engedéllyel sosem rendelkezett. A Békéscsabai Járásbíróság tavaly május 12-én jogerőre emelkedett ítéletével közúti veszélyeztetés bűntette, négyrendbeli járművezetés eltiltás hatálya alatt vétsége és közúti cserbenhagyás vétsége miatt tíz hónap fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte. Ennek végrehajtását két évre felfüggesztette, továbbá két évre eltiltotta a járművezetéstől. Az eltiltásról az érintett tudott, ennek ellenére tavaly szeptember 19-ére virradó éjszaka személygépkocsival közlekedett Gyulán, utasként vele volt két barátja is. Az autót a Gyulai Rendőrkapitányság járőrei a belterületen észlelték, s a nyilvántartásban ellenőrizve megállapították, hogy ideiglenesen kivonták a forgalomból. A kocsi nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással sem és műszaki érvényessége is lejárt 2021. december 11-én.

A rendőrök követni kezdték a fiatalt, ő azonban a szolgálati gépjármű megkülönböztető fény – és hangjelzéseit figyelmen kívül hagyva nem állt meg, hanem nagy sebességgel tovább haladt Szabadkígyós, majd Újkígyós irányába. Újkígyós lakott területére érve lehaladt egy földútra, majd Csabaszabadi, ezután Medgyesbodzás területén haladt tovább, és a jármű világítását is lekapcsolta. Végül Medgyesbodzáson a Széchenyi utcáról lekanyarodott egy földútra, de az esőzések miatt felázott úton elakadt. Kiugrott a kocsiból és futva próbált menekülni, de a járőrök utolérték, és a földes út melletti vízelvezető árokban találták meg elbújva.

A férfi megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, mely szerint járművet az vezethet, aki a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott érvényes engedéllyel rendelkezik, és a járművezetéstől nincs eltiltva. A járási ügyészség vádiratában a végrehajtandó fogházbüntetésen kívül indítványt tett arra, hogy a bíróság a terheltet ismét tiltsa el a közúti járművezetéstől, illetőleg – mivel a cselekményt a korábban kiszabott próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el – rendelje el a felfüggesztett fogházbüntetés végrehajtását is.