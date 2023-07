A vádirat szerint a férfit korábban több alkalommal is elítélték kisebb lopások miatt, legutóbbi börtönbüntetését idén január 29-én töltötte le. Szabadulása után is lopásokból próbált pénzhez, értékesíthető, vagy saját háztartásában felhasználható dologhoz jutni. Emiatt lakóhelyén, az esti és éjszakai órákban többször bement mások ingatlanába.

A terhelt május 8-án, az esti órákban jelent meg egy körösladányi, családi háznál. Itt egy nő lakott, akinél a terhelt a bűncselekményt megelőzően dolgozott, így tudta, hogy a sértettnek van készpénze. Mégpedig 200 ezer forint körüli összeg, amit egy piros színű pénztárcában tart. A vádlott a családi ház nem teljesen bekerített udvarára akadály nélkül bejutott, majd a kazánház zárt ajtaját benyomta.

Az ügyészség álláspontja szerint a férfi tudomással bírt arról, hogy a kazánházból be lehet jutni a lakásba, ezért a kazánházban felkapcsolta a világítást, majd éppen be akart nyitni a lakótérbe, amikor a sértett a zajra felébredt. Kiabált, hogy ki van ott, és mit keres az illető. Erre a terhelt elmenekült anélkül, hogy bármit is magához vett volna.

A terhelt három másik körösladányi családi ház udvarából vagy a tyúkólból baromfit akart eltulajdonítani, de egyik helyen nem tudta kinyitni az ól rácsos ajtaját, a másik két helyen pedig a kutyák elkergették, így a kiszemelt helyszínekről üres kézzel távozott.