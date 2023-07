„Az ajtóm nyitva volt a meleg miatt. Egyszer csak elkezdtek beszálingózni 7-10 éves körüli gyermekek. Először csak a lábtörlőn álltak meg mezítláb, aztán volt amelyik beült az üzletbe. Megkértem őket, menjenek ki, majd becsuktam az ajtót. Nem tartott sokáig, mert folyamatosan nyitogatták. Két vendégem volt, javasolták, hogy zárjam be az ajtót, így is tettem” – sorolta a történteket olvasónk.

Rugdosták az ablakot, köpködték az üveget

Ezután a gyerekek rángatták a kilincset, ököllel ütötték a kirakatot, lábbal rugdosták az alsó ablakokat és köpködték az üveget. A felnőtt férfi az üzlet előtt lévő pad elé hányt. A nő a szemetet a bokorra dobta... – mesélte tovább a történteket.

A bezárkózott fodrász utalt arra is, hogy Orosháza közterületein piszkítanak, trehány magatartást folytatnak emberek, ami a törvényt tisztelő, jogkövető lakosokban felháborodást kelt.

Igazoltatták a férfiakat a buszpályaudvaron

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, Orosházán, az autóbusz-állomásról július 6-án 14 óra után 10 perccel egy szolgálaton kívüli rendőr tett bejelentést arról, hogy többen hangoskodnak. A rendőrjárőrök két férfit és öt gyermeket találtak ott, a férfiakat igazoltatták. Egyikük azt mondta, rosszul érzi magát, ezért mentőt hívtak hozzá. A történtek felvetik a garázdaság gyanúját, így a rendőrség szabálysértési eljárást indított.

A fodrászüzlettől nem érkezett bejelentés, de a két hely közel van egymáshoz, így valószínűleg ugyanazok lehettek egy órával korábban a fodrászatnál, akik a buszpályaudvaron. A rendőrök megnézték a levélíró által beküldött felvételeket, felkeresték, meghallgatták őt és vizsgálják a történteket.

Az Orosházi Rendőrkapitányság kéri, hogy ilyen és ehhez hasonló esetekben hívják a 112-es segélyhívót, hogy a rendőrök azonnal megkezdhessék az intézkedést. A városban folyamatos a közterületi járőrszolgálat, az ellenőrzések, intézkedések tapasztalatait, a lakossági észrevételeket rendszeresen elemzik, és a szolgálat szervezésekor figyelembe veszik.

A polgármester azt kéri: bízzuk az ilyen helyzeteket a rendőrökre

A történtek kapcsán megkerestük Dávid Zoltán polgármestert, aki pénteken járt a fodrászüzletben.

– Átbeszéltük a helyzetet az érintettel, úgy vélem, megnyugtatóan. Nagyon sajnálatos ami történt, és megértem, hogy az üzlet dolgozója, vendégei megijedtek, visszatetszőnek találták a helyzetet. De minden ilyen esetben, ami félelmet kelthet, ijesztő lehet, akkor rendőrt kell hívni! Bízzuk ezt rájuk, azért vannak! Mint ahogyan most is, a szolgálaton kívül lévő rendőr felmérte a helyzetet és intézkedett, köszönöm – fogalmazott a városvezető.

Kiemelte, a rendőrséggel jó a város kapcsolata. A korábban kért fokozottabb utcai jelenlétük tapasztalható.

Több kamera felszerelését tervezik

– A rendőrök a közterületet felügyelő munkatársainkkal együttműködve is járőröznek majd a városban, ennek előkészítése folyamatban van. Fontos leszögezni, hogy a hatóságok a jog szabta keretek között léphetnek fel, másként nem is lehet. Értem és megértem a jogos lakossági igényeket a hatékony fellépésre a rendbontók, a szabálysértők ellen, de ezt nem tehetjük másként, mint amire jogosítványunk van. A közbiztonság erősítése érdekében nem csak az erőteljesebb közterületi jelenlétet tervezzük, hanem a közterületi kamerarendszer bővítését is (jelenleg 25 térfigyelő kamera van, többet szeretnénk), illetve ahol szükséges, az átláthatóság növelését a növényzet ritkításával. A közvilágítás terén a korszerűsítésen dolgozunk, az utcák jobb megvilágítása érdekében – sorolta a városvezető.

A Facebook-poszt nem oldja meg a problémát

– Önökre is számítunk: minden esetet, amikor valami gond adódik, azonnal jelezni kell a rendőrségnek – hangsúlyozta a polgármester. Meg kell tenni a bejelentést, feljelentést a hatóságok felé, hiszen másként nem lehet fellépni azokkal szemben, akik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait – egy Facebook poszt nem oldja meg a problémát. Ha nincs feljelentés, nincs rendőrségi intézkedés sem. Ezért kérem, forduljanak a hatóságokhoz, hívják a 112 számot, amennyiben úgy ítélik meg, hogy erre szükség van. A rendőreink tudják, mit kell tenni, eljárnak, ha kell, ez a feladatuk, hívják őket!