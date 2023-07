Várszegi György tűzoltó főhadnagy, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, ezidáig közel húsz esetben vonultak ki a tűzoltók a viharkárok miatt Békés vármegyében. Az esetek túlnyomó része, körülbelül 90 százaléka ezúttal is Orosházán történt.

Orosházán a Lehel utcában egymástól nem mesze két fa is rádőlt az úttestre, az egység láncfűrész segítségével távolította el az akadályt. Az Ifjúság utcában egy körülbelül hetven centiméter átmérőjű platán zuhant az útra. A Horváth-Pap, a Berzsenyi Dániel, a Csizmadia Sándor és az Arany János utcákban, illetve a 474-es úton szintén kidőlt fák miatt vonultak ki az egységek, a legtöbb helyszínen a tűzoltók számolták fel az akadályt. A Csorvási úton egy villanyoszlopot és több fát is kidöntött a szél és a Szilágyi Erzsébet utcában is egy villanyoszlop dőlt meg. Nem kímélte a vihar Békés települést sem, ahol a 4238-as utat elzárta egy fa. Mindemellett Békés és Gerla között is fakidőléshez riasztották az egységeket. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.