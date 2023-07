A MÁV hálózatán 2023-ban vasúti átjáróban eddig 31 baleset következett be, amelyek során egy ember meghalt és ketten súlyosan megsérültek. Tavaly azonos időszak alatt 54 vasúti átjárós baleset történt, ebből kilenc volt halálos, 19 áldozattal, és 6 végződött súlyos sérüléssel. Bár egyetlen baleset is sok, az esetszámok idei csökkenése a 2022-ben elindított vasútbiztonsági kampány sikerét igazolja.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága kérdésünkre arról adott tájékoztatást, hogy Békés vármegyében 2021-ben egy vasúti átjárós baleset történt, amely anyagi kárral járt. 2022-ben nyolc vasúti átjárós baleset történt, ezekből egy járt súlyos sérüléssel, kettő során könnyebb sérüléseket szenvedtek, öt baleset pedig anyagi kárral járt. Idén két baleset történt a vármegyében vasúti átjáróban, mindkettő során anyagi kárral keletkezett.

Az elmúlt 15 évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúthasználó figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta.

A MÁV felhívta a figyelmet arra, hogy vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni.

Biztosított átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. Folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább 5 km/h-ás átlagsebességgel szabad áthaladni, előzni tilos.Csak akkor hajtsunk be járművünkkel, ha abból a kihaladás is biztonságosan megvalósítható (kocsisor mögé ne zárkózzunk fel). Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik – nem látható a fényjelzőn a villogó fehér fény –, minden esetben meg kell állnunk. Csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat és a biztonságos áthaladásnak minden feltétele megvalósul!

Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít. A fokozott figyelési kötelezettség, valamint a fényjelzőkészülék tilos jelzése a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, sőt még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is.

A járművezetés közbeni telefonálás is elterelheti a vezető figyelmét, így előfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését nem veszi észre a sofőr. A szembe sütő nap elvakíthatja a jármű vezetőjét, aki nehezebben veheti észre a fényjelző készülék jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Amennyiben valaki nem tud kétséget kizáróan megbizonyosodni arról, hogy a fénysorompó-berendezésen milyen fény világít a vasúti átjáró előtt érdemes lelassítani (akár meg is állni), és úgy meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, illetve nem közelít-e vonat.