A szeles-esős időjárás emellett kéményeket is megbontott, illetve a templom tetejét is megkezdte, ahonnan cserepeket fújt le. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai, illetve a tűzoltók helyrehozták azt – tájékoztatta lapunkat Köves Mihály polgármester. A településvezető kérdésünkre elmondta, a vihar egy sávot érintett a nagyközségben, nem mindenhol tapasztaltak károkat. A polgármesteri hivatal munkatársai folyamatosan úton vannak, hogy Köves Mihály is. Zajlik a közterületek megtisztítása a lehullott faágaktól, gallyaktól.