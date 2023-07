Áldozatukat azzal az ürüggyel hívták fel, hogy a hozzátartozójuk bűncselekménybe keveredett, a rendőrségen fogva tartják. A rosszindulatú telefonáló ezzel megijesztette a sértettet, lelki nyomás alatt tartotta. A fordulat itt következett be, hiszen a tettesek ügyvédnek adták ki magukat, és milliós összegekért vállalták, hogy azonnali kiszabadítják a hozzátartozót. A csalók nagy rutinnal adták elő meséjüket

A tetteseket elfogták, de két órával korábban Békésben csaltak ki egy áldozattól több mint négymillió forintot. A rendőrök megtalálták az autóba rejtett készpénzt, az elkövetőket pedig előállították. Ellenük négyrendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Mint megtudtuk, a gyanútlan sértettek az összes pénzt, ékszert összegyűjtötték, hogy megmentsék szeretteiket. Volt olyan, aki még a bankba is elment, hogy a megtakarításához hozzányúljon. A 29 és a 21 éves szlovák férfiak a gyanú szerint egy komáromi nőtől a fenti módon 3 millió forintot, további három sértettől pedig több mint 7 millió 500 ezer forintot zsebeltek be az elmúlt egy hónapban. A rendőröknek sikerült megállapítani a két szlovák állampolgár személyazonosságát. Ebben együttműködött a Komáromi Rendőrkapitányság, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a szlovák társhatóság is.

Kihallgatásukat követően a komáromi rendőrök őrizetbe vették őket, és kezdeményezésükre a Komáromi Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatásukra, amit a Komáromi Járásbíróság csütörtökön elrendelt.