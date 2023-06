Az elsőbbségadás elmulasztása Békés vármegyében vezető baleseti ok. Ebben az évben május 31-éig 148 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a vármegye útjain, és a szerencsétlenségek közel feléhez, 61 balesethez ez a szabálytalanság vezetett. Az ütközések okozói közül kihallgatásukon többen elmondták, hogy nem vették észre vagy csak későn látták meg a másik közlekedőt. Vannak, akik azt is hozzátették, hogy igyekeztek alaposan körülnézni, ennek ellenére történt meg a baj. Ez is mutatja, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem, akár egy pillanatnyi figyelmetlenségnek is súlyos, akár tragikus következménye lehet. A rendőrség ezért ismételten kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, kereszteződésekben különösen legyenek óvatosak! Ha tábla nem kötelez megállásra, de ez szükséges ahhoz, hogy alaposan körül tudjanak nézni és szükség esetén eleget tudjanak tenni elsőbbségadási kötelezettségüknek, akkor lassítás helyett inkább álljanak meg!