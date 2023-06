Békés vármegyében idén nem történt halálos motoros baleset. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek közül azonban ötöt okozott és ötnek volt részese motoros.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a személyautót, mezőgazdasági vontatót vezetőknek is fokozottabban kell figyelniük mind az autópályákon, mind az alsóbbrendű utakon. Fontos, hogy minden járművezető betartsa az elsőbbségi, előzési és kanyarodási szabályokat, járműve sebességét pedig az út- és látási viszonyoknak megfelelően válassza meg.

A motorosok esetében nemcsak elengedhetetlen, de kötelező is a megfelelő védőfelszerelés használata. Nem elég a bukósisakot a fejre tenni, be is kell kapcsolni azt. Ez nemcsak a sérülések súlyosságát és mértékét csökkenti, de javítja a láthatóságot és a kényelmet is.