Az évfordulót a közelmúltbeli romániai földrengések még aktuálisabbá teszik – emlékeztetett az évfordulóra Facebook oldalán Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere. Talán a madarak észlelték legelőször a bajt, tömegével telepedtek az útra, s onnan nem voltak hajlandóak elmozdulni. Hajnali fél négykor azután rázkódni kezdtek az ágyak, mozogni a csillárok, az emberek az utcákra sereglettek.

Morajlás kísérte a földlökéseket

A Békés Megyei Népújság beszámolója szerint „Hat hullámban lehetett észlelni a földrengést csütörtök hajnali fél négytől négy óráig. A legerősebb földmozgás Békés városban volt. A földlökéseket morajlás kísérte. Ennek volt a legnagyobb a lélektani hatása.”

Maga a földrengés a Richter-skála szerint 3,5–4,5-es erősségű volt, és az említett helyeken még a reggeli órákban is utórezgéseket lehetett észlelni. Voltak, akik tíznél is több kisebb-nagyobb földlökést számláltak meg. A rengések következtében – főleg Békésen – károk keletkeztek. A rengés központja sokak szerint az Élővíz-csatorna alatt lehetett, a szemtanúk egy része látta, ahogy annak vizét ide-oda dobálta a földmozgás, egy-egy pillanatra még a meder alját is láthatták, akiknek volt lelkierejük végignézni.

Az 1970-es évek végén nemhogy a napjainkban már mindenütt megjelenő mobiltelefonoknak nem volt még semmilyen nyoma, de Békésen az optimista becslések szerint is jó, ha 200 vonalas telefon működött. Az utcákat ezért délelőtt biciklis emberek tömege lepte el, mindenki tudni akarta, hogy családtagjai, rokonai, barátai, ismerősei hogyan vészelték át az előző éjszakát. Utóbb kiderült, hogy senki sem sérült meg az eseményekben.

A környéken lakók közül azonban sokan hetekig nem mertek visszaköltözni otthonukba. A földrengés hajnali 3 óra 22 perckor kezdődött, és több mint 1100 ingatlanban okozott kisebb-nagyobb károkat, de elsősorban nem lakóingatlanok, hanem inkább erősebb közintézmények kerültek veszélybe. Békésen a református templom, a mai zeneiskola akkor általános iskolaként funkcionáló épülete, valamint a bérház károsodott legjobban. Sokan napokig képtelenek voltak visszatérni otthonaikba, akadtak akik a garázsukban, mások az autójukban aludtak.

Azonnal megkezdték a kiköltöztetést

Néhány nappal később a Békés Megyei Népújság arról is írt, hogy a földrengést követően azonnal megkezdték a károsodott lakásokból a kiköltöztetést. A több mint száz életveszélyesnek nyilvánított — többségében földszintes, régi épületből 38-nál állapítottak meg közvetlen életveszélyt. Ezekből a lakók kiköltöztek. A városi tanács tíz családot erre a célra berendezett iskolai tantermekben helyezett el, a többi károsult a családtagoknál talált ideiglenes otthont. Mint írták, a helyreállítás a rengést követően már megkezdődött, a lakosság a kémények, a tetőhéjazat javítását, valamint az enyhébben rongálódott falazatok vakolását öntevékenyen végzi. Az üzemekben karbantartó részlegek dolgoztak a helyreállításon, az állami lakásokban keletkezett meghibásodásokat pedig a tanácsi építőipari vállalat szünteti meg, ugyanakkor intézkedtek arról is, hogy megyén belül építőipari kapacitás átcsoportosítással segítsék a károk mielőbbi felszámolását Békésen.

Ugyanezt a célt szolgálta az az intézkedés is, amelyet a városi tanács hozott a város TÜZÉP-telepén levő építőanyag-készlet zárolására. Az Alföldi TÜZÉP igazgatójával pedig megtárgyalták, hogy a jelenleg még hiányzó építőanyagokat a vállalat zavartalanul biztosítja. A súlyosan megrongálódott városi művelődési központ épületét lezárták. A legszükségesebb iratokat, valamint, a dolgozókat az épületből átköltöztették.