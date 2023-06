Közben Békéscsabán a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egysége a házában fogott el egy férfit, nála is volt gyanús növényi törmelék. Később a helyi rendőrök Békéscsabán, a Bartók Béla útról is előállítottak egy férfit, akinek a zsebében volt drog. A nyomozás eddigi adatai szerint ők is fogyasztók, terjesztők.

Másnap, június 7-én, szerdán reggel a Békés vármegyei rendőrök Hajdú-Biharban, Komádiban fogták el a tizenhatodik embert. A férfi a gyanú szerint a többiekhez hasonlóan szintén kábítószerrel kereskedett, és lehetett kapcsolata a Békésben elfogott személyekkel.