Az eset tavaly szeptember 30-án történt Orosházán: kutyát sétáltatott unokájával egy nő, amikor egy ház udvaráról kiszabadult el egy eb. Azért tudott kiszökni, mert a gazdája, miután beállt az udvarra az autójával, becsukta ugyan a nagykaput, a rögzítővasat nem akasztotta be a helyére. A férfi az udvaron volt, amikor kiabálást hallott. Azonnal ki is ment az utcára, de akkorra már megtörtént a baj, a kutyája megharapta a nőt. Rögtön behívta az állatot, bezárta a kaput és próbált segíteni, beszélt a nővel és családjával. Elmondta nekik, hogy nagyon sajnálja a történteket, majd a rendőrségen tett vallomásában is elismerte a felelősségét.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt rendelt el nyomozást. Az eljárás során kirendelt igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a nő sérülése súlyos, nyolc napon túl gyógyuló volt. A rendőrség az ügy iratait továbbította az ügyészségre.