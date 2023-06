A hatóságok, intézmények mellett a pénzügyi szolgáltatók és a különböző cégek is sorra teszik közzé az adathalászat veszélyeire figyelmeztető, sok esetben képernyőképekkel szemléletessé tett tájékoztatóikat. Így például a Vinted alkalmazás, a FoxPost csomagszállító cég is részletesen közli, hogyan élnek vissza a nevükkel, hogyan tévesztik meg azokat, akik szeretnék igénybe venni a szolgáltatásukat, használni az internetes felületüket. De a bankok hivatalos oldalán és más szolgáltatók felületein is megtalálják az ilyen tartalmú, a bűncselekmények megelőzését célzó leírásokat.

Érdemes időt szánni arra, hogy ezeket elolvassák, mert így elkerülhetik azt, hogy minden pénzüket elveszítsék. Tehát mielőtt rákattintanak azokra a linkekre, amiket e-mailen, vagy üzenetben kapnak és megadják az adataikat, keressék fel a levélben, üzenetben megemlített cég, szolgáltató hivatalos oldalát és tájékozódjanak! A KiberPajzs oldalt is érdemes megnézni, hiszen a gyakran felmerülő kérdésekre ezen a felületen is meg lehet találni a válaszokat. A nyitóoldalon részletes tájékoztató olvasható például az adathalász banki e-mailekről, a hamis banki hívásokról, sms-ekről, a hamis banki oldalakról, a nem banki szolgáltatók nevében történő visszaélésekről és még sok egyéb csalási módszerről.

A KiberPajzs oldal aktualitások rovatában is fontos híreket találnak. Innen kiderül például az is, hogy ha mi magunk adjuk ki a kártya- vagy számlaadatainkat a csalóknak, akkor jó eséllyel nem jár vissza pénz a banktól. Rendkívül fontos tehát az, hogy a mobiltelefon és internethasználók szánjanak időt arra, tájékozódjanak! Kövessék az aktuális bűnmegelőzési tájékoztatókat azért, hogy felismerjék a csalásgyanús helyzeteket és ne hagyják magukat megtéveszteni.