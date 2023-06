Mint megírtuk, rengett a föld Romániában kedden este, s ezt Békésben is többen érezték. Békésről, Békéscsabáról, Battonyáról, Csorvásról, Dombegyházról érkeztek olvasói telefonok, levelek: megmozdult az ágy, elmozdultak virágcserepek, mozgott a víz az akváriumban, inogott az autó. Ami újdonság volt a korábbi földmozgásokhoz képest, hogy sok androidos rendszert használó embernek a mobiltelefonján megjelent egy figyelmeztetés nem sokkal este fél 8 előtt, hogy földrengés várható, majd pillanatokon belül rengett is a föld.

A mobiltelefonokra ilyen felhívások érkeztek.

„Az Android Earthquake Alerts System egy ingyenes szolgáltatás, amely a földrengéseket észleli világszerte, és figyelmezteti az Android-felhasználókat, ha földrengés történik a területükön. Ez nem egy különálló alkalmazás, hanem az Android operációs rendszerbe integrált funkció. Ez egy kiegészítő szolgáltatás – nem a kormányzati riasztórendszerek helyettesítésére szolgál” – írták egy korábbi cikkben a Maszol.ro portálon.

Mint a Google képviselői a cikkben elmagyarázták, a rendszer azokat a gyorsulásmérőket használja, amelyekkel a világszerte használt több mint 3 milliárd Android okostelefon többsége fel van szerelve.

A földrengés helyszínén lévő telefonok érzékelik a földmozgást, egy erre a célra kifejlesztett algoritmus felméri annak erősségét és helyét, majd a rendszer elküldi a riasztást a földrengés által érintett területeken élő Android-felhasználóknak.

Ahhoz, hogy az Android földrengésriasztások működjenek, a telefonon a beállítások között engedélyezni kell a helymeghatározást – azaz az Androidnak hozzáférést kell biztosítani a telefon helyéhez, valamint engedélyezni kell a „Földrengésriasztások” beállítást.

Békéscsabától 74 kilométerre

Mint az MTI írta, a keddi esti földrengés 6,4 kilométeres mélységben történt helyi idő szerint 20 óra 26 perckor Aradtól 24, Temesvártól 50, Békéscsabától 74, Resicabányától 93 kilométerre. A magyar határ melletti térségben két hete 4,9-es erősségű földmozgást észleltek, melyet a rá következő napokban-hetekben tucatnyi gyengébb rengés követett. A mostani földmozgást Kolozsváron és Románia számos városában is érezni lehetett. Fészke – akárcsak a múltkori földmozgásnak – az Arad megyei Ópálos (Pualis) település közelében volt, de a Bánság és Erdély szinte valamennyi megyéjében, valamint Magyarországon is érezni lehetett. A romániai vészhelyzeti felügyelőség (IGSU) közölte, hogy a 112-es sürgősségi hívószámra főleg Arad megyéből érkeztek jelzések kisebb károkról – épületekről leváló vakolat- és faldarabokról –, de Szilágy és Máramaros megyéből is kaptak hívást.

Aradon több utcán épületdarabok hulltak a járdára, úttestre, a tűzoltók a helyszínen vannak, hogy felmérjék és elhárítsák a károkat. A földmozgás Temesváron is erősen érződött, de innen eddig nem jeleztek károkat.



A kedd esti 5,2-es erősségű földrengés az Arad megyei Gyorok (Ghioroc) községben több száz házat és középületet, köztük a helyi kórházat, rongált meg, öt háznak beszakadt a teteje vagy a fala. Szerencsére senki nem sérült meg – írta a Maszol.ro.