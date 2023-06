Nem alakult ki örök barátság a vádlottak között

Az elsőrendű vádlott az előkészítő tárgyaláson nem ismerte be a bűnösségét, és úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem kíván vallomást tenni. A másodrendű vádlott szintén nem vallotta magát bűnösnek. Védőügyvédje jelezte, kérni fogja az összes lehallgatási anyag meghallgatását. A harmadrendű vádlott nem a váddal teljesen egyező módon, részben ismerte be az ellene felhozottakat, a tárgyalás jogáról nem mondott le. Ügyvédje egyelőre nem kívánta megjelölni, hogy hol ismeri be a férfi a váddal egyező, és hol, azzal nem egyező módon a bűnösségét. Mint mondta, ügyfele a nyomozás során feltáró vallomást tett, amit nem kíván megváltoztatni, de ez nem azt jelenti, hogy a váddal egyező módon kívánja beismerni a tettét.

– Számtalan olyan apró különbség lesz, amelyek a minősítésben és egyéb kérdésben jelentős eltérést eredményezhetnek – tette hozzá. Kifejtette, ezeket a differenciákat azért nem kívánták azonnal megjelölni, mert amikor megtörténik bizonyos tanúk és résztvevők kihallgatása, akkor nem szeretnének tippeket adni, hogy bizonyos kérdésekre miként válaszoljanak.

– A vádlottak között azért örök barátság nem szövődött az elmúlt években – hangsúlyozta ennek kapcsán. Szintén kezdeményezte a hanganyagok teljes terjedelmében történő lejátszását, mivel – fogalmazott – a hangsúlyok, az egymáshoz való alá-fölérendeltségi viszonyok, az, hogy a vádlottak mikor beszélnek egymással komolyan és mikor nem, pusztán a párbeszédek leírásából nem állapítható meg.

A többi vádlott közül volt, aki beismerte az ellene felhozott vádakat, de felfüggesztett börtön helyett pénzbüntetést, illetve enyhítést kezdeményezett. Ahogy védőjük kiemelte, becsapták, és nagyon sok pénzt csaltak ki tőlük, de vállalták a felelősséget, hogy részt vettek az ügyben. Akadt olyan is a kategorikusan tagadta a vádat, és úgy fogalmazott: csak telefonon szájkaratéztek egy úriemberrel.