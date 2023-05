– A programokat az érdeklődők is ingyenesen látogathatják – emelte ki. – A rendezvény egyrészt szakmai nap, így képzést, tudásátadást szervezünk a tűzoltók számára. A civilek számára pedig próbáljuk a munkánkat, az eszközeinket bemutatni.

A rendezvény 9 órakor tűzoltóautó-felvonulással indul a Shell-benzinkúttól, amiben mazsorettek, illetve a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai is közreműködnek.

A programok Dánfokon 10 órakor kezdődnek. Az eszközök és felszerelések megtekintése mellett ugrálóvár, füstszoba, arcfestés, különböző bemutatók is várják majd a gyerekeket, az érdeklődőket. A tűzoltók ez idő alatt tantermi és gyakorlati képzésen fognak részt venni, egészségügyi képzésbe kapcsolódhatnak be, illetve roncsból mentési gyakorlatot fognak végrehajtani, ami szintén megtekinthető lesz a civilek, illetve a külsősök számára is.