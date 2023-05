A békési kapitányság tavaly decemberben indított eljárást lopás bűntett gyanúja miatt, mert az akkor még ismeretlen elkövető Mezőberényben 13 hétvégi házba és szerszámos tárolóba tört be, ahonnan különböző értékeket vitt el. A gyanúsítottat idén áprilisban csípték nyakon, és a férfi kihallgatása során még más betöréseket is elismert. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei szintén sorozat-bűncselekmény feltételezett elkövetőit fogták el idén áprilisban. A megalapozott gyanú szerint több lopás is írható a két férfi rovására.

Vörös Ferenc ezredes, Békés vármegye rendőrfőkapitánya az elkövetők felderítésében nyújtott kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként Szent György-emlékplakettet adományozott a Békési Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán dolgozó rendőröknek, Szabó Sándor őrnagy, megbízott osztályvezetőnek, Tóth Csaba százados, alosztályvezetőnek, Balogh Ottó Viktor főhadnagy, nyomozónak és Nagy László főtörzszászlós, bűnügyi technikusnak.

Az ünnepségen Nagy Lajos alezredes, a mezőkovácsházi kapitányság vezetője (balra), Nagy György, Vörös Ferenc és Andrési Andor

Forrás: police.hu

A mezőkovácsházi kapitányság állományából elismerésben részesült Nagy György főtörzszászlós, rendőrségi tanácsos, a Battonyai Rendőrőrs nyomozója, Andrési Andor főtörzsőrmester, a bűnügyi osztály nyomozója és Almási Levente alezredes, a Medgyesegyházi Rendőrőrs parancsnoka.