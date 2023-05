A boltban is furcsán viselkedő vásárlót a rendőrök orvosi vizsgálatra vitték, és kiderült, hogy ittasan vezetett. Kihallgatásán ezt nem is tagadta és hozzátette, hogy nagyon rosszul döntött. Nem kellett volna elindulnia a kocsival úgy, hogy előtte alkoholt ivott. Büntetőeljárás indult ellene, és az ittas vezetés miatt a jogosítványát is bevonták, pedig a vezetői engedély kellett a munkájához. Ha először bevásárol és utána italozik, ez nem történik meg. De mivel felcserélte a sorrendet, vádat emelhetnek ellene.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei az ügyének vizsgálatát befejezték, és a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény miatt indult nyomozás iratait szerdán továbbították az ügyészségre.