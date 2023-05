A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, a házaspár által lakott ingatlanban a gázszolgáltatást 2016 májusában számlatartozás miatt kikapcsolták, a gázszolgáltató a gázmérő órát is leszerelte. Ám a ház gázellátásának biztosítása érdekében a bejövő vezetékre egy flexibilis csatlakozóval nyomásszabályozót kötöttek be; a házaspár 2016 októberének közepétől egészen 2022. július 20-ig közel 9 ezer köbméternyi gázt lopott. A szolgáltatónak okozott, mintegy 970 ezer forintos kár jelenleg is fennáll.

A járási ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit és a nőt tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje; valamint kötelezze a 400 ezer forintnyi polgári jogi igény megtérítésére. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy az okozott kár vonatkozásában, amelyre a sértett polgári jogi igényt nem érvényesített, vagyonelkobzást rendeljen el a bíróság, valamint azt is, hogy a pár fizesse meg a nyomozás során felmerült 210 ezer forintos bűnügyi költséget.