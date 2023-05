A legtöbb motoros már úgy érkezett a reptérre, hogy korábban otthon ellenőrizték, működnek-e a világító- és jelzőberendezések, vannak-e lógó, laza alkatrészek, látható-e valamilyen folyadékszivárgás, rozsda, illetve bármilyen más sérülés.

– A motort meg kell tisztítani a szennyeződésektől, a rugós részeket pedig be kell kenni szilikonnal, majd megmozgatni a kormányt, pumpálni a fékeket, megforgatni a kerekeket – mondták. – Ellenőriztük, van-e a gumikon sérülés, ami defektet okozhat. Végül a járgányunkon minden elektromos kapcsoló működését megnéztük.

Verebi Zoltán törzszászlós, a főkapitányság forgalomellenőrző alosztályának szolgálatparancsnoka 2005 óta dolgozik motoros rendőrként. Így már rengeteg tapasztalattal rendelkezik a gyakorlópálya feladatainak összeállításában, és a baleset-megelőzéshez szükséges információk átadásában.

– Először a gumiabroncsok állapotát kell leellenőrizni – emelte ki a törzszászlós. – Ezt követi a fékberendezések, a világítás, a fényjelző eszközök átnézése. Kötelező felszerelés a bukósisak, ajánlott a megfelelő térd-, könyök- és csípővédő protektorok használata, a jól megválasztott motoros kesztyű és csizma.

Verebi Zoltán kitért arra, a motorosoknak a téli „berozsdásodás” után érdemes volt teljesíteniük a gyakorlópályát. A feladatok között szerepelt szlalom, szűk helyen megfordulás, akadály elkerülése hirtelen adódó veszélyhelyzetben és gyors irányváltoztatás egyaránt. Elhangzott, mivel a motoros balesetek jellemzően kanyarban történnek, a sérültet mindenképpen vigyék le a segítők az útról. A balesetet szenvedő légzésére, esetleges vérzéseire figyeljenek oda első körben, majd azonnal hívják a mentőket.

Szombati Andrea, a Békés vármegyei főkapitányság sajtószóvivője hangsúlyozta, a rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy csak kifogástalan állapotú járművel induljanak útnak. Vizsgálják, vizsgáltassák át járműveiket, a hibák javítását pedig bízzák szakemberekre. Szükség esetén gondoskodni kell a gumiabroncsok és az izzók cseréjéről. Mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel hajtsanak, tartsanak biztonságos követési távolságot és használjanak védőfelszereléseket, bukósisakot pedig feltétlenül viseljenek!

Megdöbbentő tényt is említettek a rendezvényen. Eszerint a motoros balesetben elhunyt vagy megsérült emberek 70 százaléka nem töltötte be a 35. életévét. A motorosok baleseti kockázata átlag feletti, uniós álláspont szerint egy motorkerékpáros halálozási kockázata átlagosan 18-szor nagyobb, mint egy személygépkocsi vezetőjének. A szezon kezdetekor ezért is nagyon fontos, hogy minden motoros melegítsen be, mielőtt élesben az útra megy.