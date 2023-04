Szabálytalankodók 1 órája

Tizenkilencen haltak meg az utakon tavaly Békésben

A közlekedésben szabálytalankodók magyarázatai sokszor Békés vármegye rendőreit is meglepik. Sorozatunk negyedik, befejező részéből kiderül, hogy mire hivatkoznak legtöbbször a vezetés közben mobilozók. Miként az is, hogy akadnak, akik a rendőrt az elkövetett helyett más szabálytalanságra akarják rábírni. Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője és a forgalomellenőrző alosztály munkatársai ezekre is kitértek.

Kevés olyan nap akad, amikor nem történik baleset Fotós: MW

Dr. Szombati Andrea hangsúlyozta, a menet közben telefonáló autóvezetők gyakran védekeznek azzal, hogy csak ránéztek a kijelzőre. A telefon ugyanakkor láthatóan nem a szemük előtt volt, hanem a fülükön. – A rendszeresen szabálytalankodók – ha tudják, hogy azért, amit éppen elkövettek, közlekedési előéleti pont is jár – gyakran megpróbálják elérni, hogy más szabálytalanság miatt szabja ki a rendőr a bírságot. Olyanért, amiért csak fizetni kell, de pontot nem kap az illető. Ez természetesen nem lehetséges – hangsúlyozta dr. Szombati Andrea. – Azok sem jó helyen próbálkoznak, akik a rendőrtől akarják megtudni a pontegyenlegüket. Azt ugyanis akár online is le lehet kérdezni, csupán egy ügyfélkapus jogosultság kell hozzá. Sőt, ha közelítenek a maximális pontszámhoz, figyelemfelhívó értesítést is kapnak. Sorozatunkból kiderült, a tapasztalt közlekedési rendőrök a magyarázatok széles tárházát ismerik. – Megszokták már, hogy egyesek azt feltételezik róluk, hogy attól lesz jobb napjuk, ha valakit megbírságolhatnak. Ez nem igaz – emelte ki a sajtószóvivő. – Jobb napjaik akkor vannak, amikor nem kell közlekedési balesethez menniük, nagy kárt vagy sérülést szenvedő embereket nyugtatniuk, hozzátartozókat értesíteni arról, hogy a családtagjuk közúti balesetet szenvedett. Ilyen napjuk azonban, sajnos, kevés akad, a tavalyi 365-ből mindössze 107 volt. A fennmaradó 258 napon Békés vármegyében 474 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, 19-cel több, mint 2021-ben. A szerencsétlenségekben a múlt esztendőben 634-en sérültek meg. Közülük 19-en meghaltak, 145-en súlyos állapotban kerültek kórházba. Sorozatunk korábbi részében arról olvashatnak, milyen indokkal nem állnak meg közlekedők a piros lámpánál.

