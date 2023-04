Motorzúgásra és csattanásra lett figyelmes egy férfi tavaly szeptember 7-én Medgyesegyházán. Kiment és látta, hogy egy teherautó áll a szomszédja háza előtt. A kocsi kidöntött egy ereszcsatornát tartó vasat, több dísznövényt, majd felakadt egy aknafedélen. Az autó mellett álló nő megkérte a férfit, hogy tolasson vissza neki az útra. A férfi ezt megtette. Ekkor a nő azt akarta, hogy vigye is haza, de a férfi erre már nem volt hajlandó. Közben kijött a házból az a házaspár is, akik előtt a baleset történt. Rendőrt hívtak, de a balesetet okozó nő nem várta meg az intézkedést, gyalog elindult. A rendőrök megtalálták és visszavitték a helyszínre.

Kiderült, hogy ittasan ült be a teherautóba, ráadásul úgy indult el vele, hogy nincs vezetői engedélye, sőt saját bevallása szerint nem is tudott autót vezetni. Elmondta, eredetileg egy ismerősét kérte meg arra, hogy vigye el a barátjához a kocsival. Mikor odaértek, a barátja nem akart beszélni vele, és az ismerősével is összeveszett, aki otthagyta őt a teherautóval. A nő nem akart gyalogolni, ezért annak ellenére, hogy ivott és vezetni sem tudott, elindult az autóval. Nem jutott messzire, egy jobbra ívelő kanyarban balesetezett.

A 29 éves nő ellen járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetésért pedig szabálysértési eljárás indult. A rendőrök az ügy iratait a minap továbbították az ügyészségre.