A férfi ezen időszakra vonatkozóan általános forgalmi adónemben részben valótlan tartalmú, „0”-ás adattartalmú havi adóbevallásokat nyújtott be, részben pedig egyáltalán nem nyújtott be adóbevallásokat az adóhatósághoz, amely magatartásával a cég bevételeit eltitkolta és összesen 5 millió 400 ezer forint vagyoni hátrányt okozott a magyar állam részére. 2018 második és harmadik negyedévében úgy csökkentette a cég adófizetési kötelezettségét, hogy valótlan tartalmú költségszámlákat fogadott be és helyezett el a cég könyvelésében közel 80 millió forint nettó értékben, amelyek alapján jogosulatlanul élt adólevonással, amely cselekményével általános forgalmi adónemben több mint 21 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetés részére.