Mint arról korábban már beszámoltunk, szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt riasztották a gyulai hivatásos tűzoltókat Sarkadra, egy Vasút utcai lakóházhoz. A fürdőszobában ugyanis rosszul lett egy ember, akihez kihívták a mentőket. A tűzoltók mérései nyitott ablak mellett is kimutatták a magas szén-monoxid-koncentrációt. Az épületben egy gázüzemű, átfolyós vízmelegítő és egy fatüzelésű kályha is üzemelt. A baleset idején az épületben többen is tartózkodtak, közülük egy ember életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már megmenteni.

- Nem kizárt, hogy a tragédiát egy szabálytalan kialakítású kémény okozta, de a baleset körülményeit további vizsgálatok fogják tisztázni - írta Dóka Imre tűzoltó őrnagy.

Felhívta a figyelmet arra: ha a lakásban nyílt lánggal működő eszköz van, gondoskodni kell a folyamatos szellőztetésről, a megfelelő levegő-utánpótlásról. A tragédiák elkerülése érdekében ajánlott továbbá szén-monoxid-érzékelőt használni.