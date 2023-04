– Az ORFK-OBB „Csat(t)lakozz” kampányának részeként elrajtolt „Legyél Te is profi” kihívás lényege, hogy a közösségi médiában minél többen osszanak meg magukról olyan fényképet, amelyen látszik, hogy autóban ülve használják a biztonsági övet, és vigyáznak a kis utasaikra, a gyermekekre is – hangsúlyozta Szombati Andrea őrnagy, a Békés vármegyei rendőrség szóvivője. – A kihívást népszerűsítő kisfilmben Csomós Lajos, a Békéscsabai Jókai Színház Jászai Mari-díjas színművésze vállalta a főszerepet. Egy olyan autóst alakít, aki induláskor nem köti be magát és akkor kezd el kapkodni, amikor rendőrt lát.

Csomós Lajos Csomi profi, hiszen mindig bekapcsolja a biztonsági övét, csupán a rendőrség felkérésére vállalta, hogy eljátssza az ellenkezőjét. A videó is egyre népszerűbb, két hét alatt már több mint 3600-an nézték meg. A kihíváshoz, amelyet a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs munkatársai indítottak el azzal, hogy biztonsági öves fotót posztoltak magukról, kezdetben rendőrkollégák és barátok csatlakoztak. Az újabb és újabb „kihívottaknak” köszönhetően azonban már az ország számos pontjáról kerültek fel ilyen képek.

– Reményeink szerint folyamatosan lesznek, akik csatolnak, csat(t)lakoznak, és segítenek abban, hogy a közösségi médiában minél tovább napirenden maradhasson ez a fontos üzenet. A biztonsági öv életet menthet, csökkentheti a sérülés súlyosságát. Ezt azért sem szabad elfelejteni, mert mindenkit hazavárnak – fogalmazott Szombati Andrea. Hozzátette: Békésben nagyon sok lelkes ember, közösség van, rájuk is számítanak. Várják cégek, munkahelyi kollektívák, baráti társaságok, autósiskolák, sportegyesületek támogatását, hogy álljanak egy igazán jó ügy mellé.

A feladat mindössze annyi, hogy a közösségi oldalukon osszanak meg egy fényképet magukról, vagy akár az egész családjukról, esetleg kisbuszban a munkába induló, edzésre, versenyre utazó csapatukról, ahogyan például a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia is tette. A képet úgy készítsék el, hogy látszódjon rajta, használják a biztonsági övet. Osszák meg a kisfilm linkjét és a bejegyzésbe illesszék bele ezt a hashtag-et #legyelteisprofi.