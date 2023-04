Tetten értek egy nőt Vésztőn, amint lopni próbált egy lakóházból április 12-én délután. A házban egy diáklány él szüleivel, és a tanuló aznap, amikor elment iskolába, elfelejtette magával vinni a kulcsát. Az édesapja ezért délután, amikor általában érkezik a gyermeke, előre kinyitotta neki a kaput.

A lány előtt azonban egy nő is bement a házba, és olyan dolgokat keresett, amiket pénzzé tehetett volna. A férfi eközben a kazánházban volt, de felfigyelt arra, hogy ugat a kutyájuk, így tetten is érte a szatyorba mindenféle dolgot összepakoló nőt. Közben a lánya is megérkezett, együtt vonták kérdőre az idegent, hogy mit keres náluk. Ekkor a nő mindent kipakolt, amit összeszedett, közben a lány azt mondta neki, hogy hívja a rendőrséget.

A nő azt válaszolta, nem kell a rendőrség, hiszen mindent visszaadott, és már indult kifelé az udvarról. A háziak fel akarták tartóztatni, de a kerítésen át kimászott az utcára, és elment. A rendőrök a személyleírás alapján előállították a gyanúsítottat, és a szeghalmi kapitányság lopás vétség kísérlete miatt büntetőeljárást indított ellene. Az ügy rendőrségi vizsgálata befejeződött, a nyomozás iratait a minap továbbították az ügyészségre.